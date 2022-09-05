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Futbol: TFF 2. Lig

05.09.2022 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afjet Afyonspor: 1 - Bursaspor: 0

İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Afjet Afyonspor, sahasında Bursaspor'u 1-0 yendi.

Ligin 2. hafta kapanış maçında ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 87. dakikada Hakkı Doğan attı.

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Afjet Afyonspor TFF 2. Lig

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