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Futbol: TFF 2. Lig

10.09.2022 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 3. hafta mücadeleleri tamamlandı

İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'in 3. haftası, oynanan karşılaşmalarla sona erdi.

Ligde Beyaz ve Kırmızı Grup'ta yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Beyaz Grup:

Bitexen Düzcespor-Bayburt Özel İdare: 3-0

Arnavutköy Belediyespor-Esenler Erokspor: 1-0

Somaspor-Sivas Belediyespor: 1-1

Eşin Group Nazilli Belediyespor-Çorum FK: 0-2

Bursaspor-Batman Petrolspor: 1-0

Anagold 24Erzincanspor-İnegölspor: 2-1

Şanlıurfaspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-0

Menemen FK-Tarsus İdman Yurdu: 2-1

Isparta 32-Ankaraspor: 1-1

Kırmızı Grup:

Silahtaroğlu Vanspor FK-1461 Trabzon FK: 1-1

GMG Kastamonuspor-Bucaspor 1928: 0-0

Ankara Demirspor-Sarıyer: 1-0

Kırşehir Futbol-Weecoins Kırklarelispor: 1-1

Kocaelispor-Serik Belediyespor: 0-0

Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-Adıyaman FK: 3-0

Etimesgut Belediyespor-Uşakspor: 1-1

Diyarbekirspor-Pazarspor: 2-2

Teco Karacabey Belediyespor-Baynet İnşaat Balıkesirspor: 1-1

İskenderunspor-Fethiyespor: 2-1

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