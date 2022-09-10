Futbol: TFF 2. Lig

İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'in 3. haftası, oynanan karşılaşmalarla sona erdi.
Ligde Beyaz ve Kırmızı Grup'ta yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
Bitexen Düzcespor-Bayburt Özel İdare: 3-0
Arnavutköy Belediyespor-Esenler Erokspor: 1-0
Somaspor-Sivas Belediyespor: 1-1
Eşin Group Nazilli Belediyespor-Çorum FK: 0-2
Bursaspor-Batman Petrolspor: 1-0
Anagold 24Erzincanspor-İnegölspor: 2-1
Şanlıurfaspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-0
Menemen FK-Tarsus İdman Yurdu: 2-1
Isparta 32-Ankaraspor: 1-1
Kırmızı Grup:
Silahtaroğlu Vanspor FK-1461 Trabzon FK: 1-1
GMG Kastamonuspor-Bucaspor 1928: 0-0
Ankara Demirspor-Sarıyer: 1-0
Kırşehir Futbol-Weecoins Kırklarelispor: 1-1
Kocaelispor-Serik Belediyespor: 0-0
Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-Adıyaman FK: 3-0
Etimesgut Belediyespor-Uşakspor: 1-1
Diyarbekirspor-Pazarspor: 2-2
Teco Karacabey Belediyespor-Baynet İnşaat Balıkesirspor: 1-1
İskenderunspor-Fethiyespor: 2-1
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz