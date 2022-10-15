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Futbol: TFF 2. Lig

15.10.2022 21:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligde 10. hafta, Beyaz Grup'ta oynanacak tek maç dışında tamamlandı

İSTANBUL (AA) - Futbolda TFF 2. Lig'in 10. haftası, Beyaz Grup'ta oynanacak tek maç dışında sona erdi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup:

Bayburt Özel İdare-Bursaspor: 2-0

Düzce Cam Düzcespor-Şanlıurfaspor: 0-0

Ankaraspor-Batman Petrolspor: 2-1

Esenler Erokspor-Çorum FK: 2-0

İnegölspor-Eşin Group Nazilli Belediyespor: 2-1

Anagold 24Erzincanspor-Somaspor: 1-1

Menemen FK-Arnavutköy Belediyespor: 0-1

Tarsus İdmanyurdu-Hes İlaç Afyonspor: 2-1

Kırmızı Grup:

Adıyaman FK-Ankara Demirspor: 2-1

Silahtaroğlu Vanspor-Etimesgut Belediyespor: 1-1

Pazarspor-Serik Belediyespor: 0-2

1461 Trabzon-Kocaelispor: 3-0

Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-GMG Kastamonuspor: 1-0

Uşakspor-Bucaspor 1928: 1-2

Weecoins Kırklarelispor-Diyarbekirspor: 2-1

Baynet İnşaat Balıkesirspor-Sarıyer: 1-1

Fethiyespor-Kırşehir Futbol: 3-2

İskenderunspor-Teco Karacabey Belediyespor: 0-1

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TFF 2. Lig futbol

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