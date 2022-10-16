YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Futbol: TFF 2. Lig

Futbol: TFF 2. Lig

16.10.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligde 10. hafta, Beyaz Grup'ta oynanan tek maçla sona erdi

İSTANBUL (AA) - Futbolda TFF 2. Lig'de 10. hafta mücadelesi Beyaz Grup'ta oynanan tek karşılaşmayla tamamlandı.

Seyrantepe 2 nolu çim sahada yapılan Amed Sportif Faaliyetler-Sivas Belediyespor maçını ev sahibi takım 3-0 kazandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Maltepe'de bir kişi yaşlı annesinin bakıcısını başına çekiçle vurarak öldürdüMaltepe'de bir kişi yaşlı annesinin bakıcısını başına çekiçle vurarak öldürdü
Avrupa Alevi Düşünce Derneği Başkanı Abbasoğlu'ndan "Cemevlerinin Siyasileştirildiği" değerlendirmesi:Avrupa Alevi Düşünce Derneği Başkanı Abbasoğlu'ndan "Cemevlerinin Siyasileştirildiği" değerlendirmesi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan hayatını kaybeden madenci Selçuk Ayvaz’ın ailesine taziye ziyaretinde bulunduCumhurbaşkanı Erdoğan hayatını kaybeden madenci Selçuk Ayvaz’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu
Anahtar Kelimeler:
Sivas Belediyespor TFF 2. Lig futbol

İstanbul Namaz Vakitleri 16 Ekim Pazar

İmsak
05:45
Sabah
07:09
Öğle
12:55
İkindi
15:58
Akşam
18:30
Yatsı
19:49
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Ölümcül kan pıhtılaşmasını doğal olarak çözer!

Ölümcül kan pıhtılaşmasını doğal olarak çözer!

Filizlenmiş patates yenir mi? Etkisini tahmin edemezsiniz

Filizlenmiş patates yenir mi? Etkisini tahmin edemezsiniz

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.