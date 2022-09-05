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Futbol: TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta görünüm

05.09.2022 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz Grup'ta ikinci hafta müsabakaları tamamlandı

İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ikinci hafta maçları tamamlandı.

Haftanın son müsabakasında Afjet Afyonspor, sahasında Bursaspor'u 1-0 mağlup etti

Konuk ettiği Eşin Group Nazilli Belediyespor'a 3-0 üstünlük kuran Batman Petrolspor, puanını 6'ya çıkardı ve haftayı lider tamamladı.

Beyaz Grup'ta 2. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAv.Puan1.BATMAN PETROLSPOR220040462.BITEXEN DÜZCESPOR211042243.ŞANLIURFASPOR211031244.ÇORUM FK211020245.AMED SPORTİF FAALİYETLER211032146.AFJET AFYONSPOR211021147.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR211021148.İNEGÖLSPOR110030339.ANKARASPOR2101440310.ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR2101330311.ESENLER EROKSPOR2101110312.MENEMEN FK210123-1313.TARSUS İDMAN YURDU2020220214.ISPARTA 32201112-1115.EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR201114-3116.BURSASPOR100101-1017.SİVAS BELEDİYESPOR200225-3018.SOMASPOR200203-3019.BAYBURT ÖZEL İDARE200204-40

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