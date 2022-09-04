Futbol: TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta görünüm

İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ikinci hafta maçları tamamlandı.

Deplasmanda Pazarspor'u 3-1 mağlup eden İskenderunspor, averajla liderliğe yükseldi.

Kırmızı Grup'ta ikinci hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAv.Puan1.İSKENDERUNSPOR220041362.KOCAELİSPOR220031263.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR211030344.CRIPTOSWAPS ZONGULDAK KÖMÜRSPOR211042245.SARIYER211032146.SERİK BELEDİYESPOR211032147.BUCASPOR 1928211021148.1461 TRABZON FK211010149.BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR2101431310.SİLAHTAROĞLU VANSPOR2101110311.DİYARBEKİRSPOR210134-1312.FETHİYESPOR210134-1313.ANKARA DEMİRSPOR2020110214.ETİMESGUT BELEDİYESPOR201123-1115.WEECOINS KIRKLARELİSPOR201112-1116.ADIYAMAN FK201101-1117.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR201101-1118.GMG KASTAMONUSPOR200224-2019.PAZARSPOR200214-3020.UŞAKSPOR200204-40



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