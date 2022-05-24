Futbol: TFF 2. Lig play-off yarı final

İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig play-off yarı final rövanş maçında Bodrumspor, deplasmanda An Zentrum Bayburt Özel İdare'yi 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.

20 Mayıs'ta sahasında oynadığı ilk müsabakayı 3-1 kazanan Bodrumspor, rövanşta An Zentrum Bayburt Özil İdare'ye konuk oldu.

Bayburt Genç Osman Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 37. dakikada Celal Dumanlı, 71. dakikada Burhan Eşer ve 80. dakikada Berk İsmail Ünsal'ın golleriyle 3-0 kazanan Bodrumspor, adını finale yazdırdı.

Bodrumspor, finalde Tarsus İdman Yurdu-Teco Karacabey Belediyespor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.



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