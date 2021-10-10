Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 7. hafta karşılaşmaları yapıldı.

Ligde Beyaz Grup'ta Pendikspor, Kırmızı Grup'ta ise Sivas Belediyespor liderliğini korudu.

TFF 2. Lig'de 7. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

OGBMAYAVP1.PENDİKSPOR65011055152.PAZARSPOR74121293133.AMED SPORTİF FAALİYETLER74121073134.ISPARTA 32 SPOR6321633115.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR73131082106.KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR6312752107.NAZİLLİ BELEDİYESPOR6312642108.BUCASPOR 19287313761109.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR7232972910.ŞANLIURFASPOR6231871911.TARSUS İDMAN YURDU6222550812.AKHİSARSPOR621346-2713.UŞAK SPOR6213611-5714.KIRKLARELİSPOR6132810-2615.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR612347-3516.TECO KARACABEY BELEDİYE SPOR511368-2417.ANKARA DEMİRSPOR611469-3418.ESKİŞEHİRSPOR6114815-7119.GMG KASTAMONUSPOR00000000Not: Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.

Kırmızı Grup:

OGBMAYAVP1.SİVAS BELEDİYE SPOR752014113172.HEKİMOĞLU TRABZON752015411173.SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK75201468174.BODRUMSPOR750215411155.ANKARASPOR742116511146.AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR7421853147.SAKARYASPOR7340826138.ÇORUM FK7331835129.İNEGÖLSPOR7322121021110.SOMASPOR7322111011111.AFJET AFYONSPOR7241131121012.SARIYER7313101001013.ETİMESGUT BELEDİYESPOR73131011-11014.SERİK BELEDİYESPOR7304711-4915.DİYARBEKİR SPOR7115510-5416.NİĞDE ANADOLU FK7115317-14417.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ7106715-8318.TURGUTLUSPOR7025513-8219.ERGENE VELİMEŞE SPOR7016319-16120.KAHRAMANMARAŞSPOR7007320-170



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