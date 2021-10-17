Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 8. hafta karşılaşmaları yapıldı.

Ligde Beyaz Grup'ta Pendikspor liderliğini korurken, Kırmızı Grup'ta Silahtaroğlu Vanspor liderliğe yükseldi.

TFF 2. Lig'de 8. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

OGBMAYAVP1.PENDİKSPOR76011468182.ISPARTA 32 SPOR7421734143.AMED SPORTİF FAALİYETLER84221183144.BUCASPOR 192884131165135.PAZARSPOR74121293136.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR84131293137.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR7412963138.NAZİLLİ BELEDİYESPOR7322752119.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR8233981910.ŞANLIURFASPOR6231871911.TARSUS İDMAN YURDU722367-1812.KIRKLARELİSPOR7142911-2713.ANKARA DEMİRSPOR721479-2714.AKHİSARSPOR7214510-5715.UŞAK SPOR 7214612-6716.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR713358-3617.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR6114710-3418.ESKİŞEHİRSPOR7115819-11119.GMG KASTAMONUSPOR00000000Not: Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.

Kırmızı Grup:

OGBMAYAVP1.SİLAHTAROĞLU VANSPOR862017611202.SİVAS BELEDİYESPOR853014113183.HEKİMOĞLU TRABZON853015411184.BODRUMSPOR 851215411165.ÇORUM 84311046156.ANKARASPOR842219910147.SAKARYASPOR 8350826148.AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE8422972149.AFJET AFYONSPOR8341141131310.ETİMESGUT BELEDİYESPOR8413111101311.SERİK BELEDİYESPOR8404811-31212.İNEGÖLSPOR8323131211113.SOMASPOR8323111101114.SARIYER83141011-11015.DİYARBEKİRSPOR 8215810-2716.TURGUTLUSPOR8125916-7517.ERGENE VELİMEŞESPOR8116520-15418.NİĞDE ANADOLU8116320-17419.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ 8107716-9320.KAHRAMANMARAŞSPOR 8008323-200



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