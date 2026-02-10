"Devre arasında gönderilir" derken piyasa değeri 30 milyon Euro'yu buldu!

Gabriel Sara bu sezon ligde 5 gole imza attı. Brezilyalı orta saha ligde 2 de asist yaptı. Sarı kırmızılıların en güvendiği isimlerden biri olan Sara, sezon başında Manchester City'den gelen İlkay Gündoğan'dan formayı aldı.

SARA FORMA GİRDİ PİYASA DEĞERİ YÜKSELDİ

Galatasaray’da forma giyen Gabriel Sara, son dönemde ortaya koyduğu performansla öne çıkan isimlerden biri oldu. Sezonun ilk bölümünde oyunuyla ilgili soru işaretleri bulunan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, yaşadığı sakatlığı geride bıraktıktan sonra sahalara etkili bir dönüş yaptı.

Brezilyalı futbolcu, artan skor katkısıyla dikkat çekerken Galatasaray yönetimi de oyuncunun bonservis beklentisini 30 milyon euro olarak belirledi.

Sara, sakatlığının ardından Atletico Madrid karşılaşmasıyla yeniden formasına kavuştu. Bu maçtan itibaren düzenli olarak süre alan oyuncu, kısa sürede maç temposuna uyum sağladı ve oyunun her iki yönünde de etkisini hissettirdi.

Teknik heyetin değerlendirmelerine göre, Sara’nın dönüş sonrası yakaladığı ivme takım içindeki konumunu daha da güçlendirdi.

İSTATİSTİKLERE YANSIDI

Sakatlık dönüşü sonrası çıktığı 5 karşılaşmada 3 kez gol sevinci yaşayan Gabriel Sara, özellikle son haftalarda hücumdaki etkinliğiyle ön plana çıktı. Bu performans, oyuncunun sezon genelindeki istatistiklerine de olumlu şekilde yansıdı.

30 MİLYON EURO ALTINA SATILMAYACAK

Avrupa kulüplerinin ilgisini çektiği belirtilen Gabriel Sara için Galatasaray yönetiminin net bir plan oluşturduğu ifade ediliyor. Sarı-kırmızılıların, 30 milyon euro seviyesinin altındaki teklifleri değerlendirmeyi düşünmediği öğrenildi.

Yönetim, benzer profilde bir orta saha oyuncusunun piyasadaki maliyetinin de bu seviyelerde olması nedeniyle daha düşük bedeller için görüşme yapılmaması yönünde bir tutum benimsiyor.