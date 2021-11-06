Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 11. hafta karşılaşmaları yapıldı.

Ligde Beyaz Grup'ta Pendikspor, Kırmızı Grup'ta Hekimoğlu Trabzon liderliğini sürdürdü.

TFF 2. Lig'de 11. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

TAKIMOGBMAYAVP1.PENDİKSPOR97111679222.AMED SPORTİF FAALİYETLER95221284173.PAZARSPOR951315105164.ŞANLIURFASPOR944114104165.ISPARTA 32 SPOR10433761156.NAZİLLİ BELEDİYESPOR1043310100157.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR104241091148.ANKARA DEMİRSPOR1042411110149.KIRKLARELİSPOR9342161331310.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR11344141311311.BUCASPOR 1928114161516-11312.AKHİSARSPOR104151112-11313.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR114161518-31314.TARSUS İDMAN YURDU10334101001215.UŞAKSPOR9324813-51116.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR93151415-11017.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR10244810-21018.ESKİŞEHİRSPOR102171025-15419.GMG KASTAMONUSPOR00000000Not: Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.

Kırmızı Grup:

TAKIMOGBMAYAVP1.HEKİMOĞLU TRABZON1174024717252.SİVAS BELEDİYESPOR1173121417243.ÇORUM1173119514244.SAKARYASPOR1165020218235.SİLAHTAROĞLU VANSPOR1172218144236.ANKARASPOR11623231310207.AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE1162317116208.SOMASPOR1162319145209.BODRUMSPOR11614199101910.AFJET AFYONSPOR11461181351811.DİYARBEKİRSPOR11425131301412.ETİMESGUT BELEDİYESPOR114251316-31413.SERİK BELEDİYESPOR114161218-61314.İNEGÖLSPOR113351520-51215.TURGUTLUSPOR112451319-61016.SARIYER113171119-81017.ERGENE VELİMEŞESPOR11317924-151018.NİĞDE ANADOLU11128527-22519.ADIYAMAN111010923-14320.KAHRAMANMARAŞSPOR110011431-270



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