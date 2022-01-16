Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 20'nci ve ikinci yarının ilk hafta maçları tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Pendikspor, haftayı bay geçmesine rağmen 39 puanla liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup'ta ise An Zentrum Bayburt Özel İdare'yi 2-0 mağlup eden Sakaryaspor, puanını 48'e çıkardı ve liderliğini devam ettirdi.

TFF 2. Lig'de 20. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

- Beyaz Grup:

OGBMAYAVP1.PENDİKSPOR171232241212392.BUCASPOR 19281893628217303.AMED SPORTİF FAALİYETLER1885524204294.NAZİLLİ BELEDİYESPOR1877417143285.ANKARA DEMİRSPOR1876520173276.KIRKLARELİSPOR18510325178257.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR1867520164258.ISPARTA 321874717161259.UŞAKSPOR186751618-22510.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR17656252052311.ŞANLIURFASPOR18585202002312.AKHİSARSPOR186482024-42213.PAZARSPOR1871102429-52214.CRIPTOSWAPS ZONGULDAK KÖMÜRSPOR186482026-62215.TARSUS İDMAN YURDU185671416-22116.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR18477242401917.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR1851122333-101618.ESKİŞEHİRSPOR1844101836-181319.GMG KASTAMONUSPOR00000000Notlar:

1- Sel felaketi nedeniyle 2021-2022 sezonundaki tüm hakları dondurulan GMG Kastamonuspor, maçlara çıkmıyor.

2- Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.

Kırmızı Grup:

OGBMAYAVP1.SAKARYASPOR20146043835482.1461 TRABZON FK201172321616403.SİVAS BELEDİYESPOR201145391821374.AFJET AFYONSPOR201073402317375.AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE20113628217366.SOMASPOR201055332310357.BODRUMSPOR201046321814348.ÇORUM FK20974281414349.SİLAHTAROĞLU VANSPOR20956282803210.ANKARASPOR20866332583011.SERİK BELEDİYESPOR209292728-12912.İNEGÖLSPOR208392428-42713.DİYARBEKİRSPOR20749242402514.ETİMESGUT BELEDİYESPOR206682227-52415.TURGUTLUSPOR205782032-122216.ADIYAMAN FK2061132637-111917.SARIYER2043131833-151518.ERGENE VELİMEŞESPOR2043132041-211519.KAHRAMANMARAŞSPOR2032151551-361120.NİĞDE ANADOLU FK2013161249-376



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