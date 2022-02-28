Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 28. hafta oynanan bir maçla tamamlandı.

Grupta haftanın kapanış maçında Kahramanmaraşspor, Somaspor'u 1-0 yendi.

Kırmızı Grup'ta sahasında İnegölspor ile 2-2 berabere kalan Sakaryaspor, puanını 59'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Grupta 28. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYAVP1.SAKARYASPOR 271782511734592.1461 TRABZON FK271674421923553.BODRUMSPOR 271656432023534.SİVAS BELEDİYESPOR271476492425495.SİLAHTAROĞLU VANSPOR27147640346496.AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE27144936279467.SOMASPOR27136842339458.AFJET AFYONSPOR271287503119449.ÇORUM FK2712873822164410.İNEGÖLSPOR27115113336-33811.ANKARASPOR279108413293712.ETİMESGUT BELEDİYESPOR279993336-33613.SERİK BELEDİYESPOR2794143339-63114.DİYARBEKİRSPOR2785142732-52915.ADIYAMAN FK2792163650-142916.SARIYER2777133140-92817.TURGUTLUSPOR27610112442-182818.ERGENE VELİMEŞESPOR2753192658-321819.KAHRAMANMARAŞSPOR 2744192063-431620.NİĞDE ANADOLU FK2735192363-4014



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