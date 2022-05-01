Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 37. hafta maçları tamamlandı.

Pendikspor'un şampiyonluğunun, Eskişehirspor ve Karatay Termal 1922 Konyaspor'un düşmesinin daha önce belli olduğu Beyaz Grup'ta bu hafta da Akhisarspor'un düşmesi kesinleşti.

Sakaryaspor'un şampiyonluğunun, Kahramanmaraşspor ve Niğde Anadolu FK'nin düşmesinin daha önce kesinleştiği Kırmızı Grup'ta ise bu hafta Turgutluspor bir alt lige giden diğer takım oldu.

Ligde 37. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumları şöyle:

- Beyaz Grup:

OGBMAYAVP1.PENDİKSPOR332445562531762.AMED SPORTİF FAALİYETLER33168943358563.TARSUS İDMAN YURDU3316710433211554.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR3317214564115535.ISPARTA 32 SPOR331571136288526.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR3315612564214517.BUCASPOR 1928331481148426508.ANKARA DEMİRSPOR33131010443311499.WEECOINS KIRKLARELİSPOR3311139393184610.KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR3311139403554611.NAZİLLİ BELEDİYESPOR33111210353414512.ŞANLIURFASPOR33111012474074313.UŞAKSPOR331011123146-154114.CRIPTOSWAPS ZONGULDAK KÖMÜRSPOR33911133744-73815.PAZARSPOR33103203560-253316.AKHİSARSPOR3487193456-223117.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR33611163649-132918.ESKİŞEHİRSPOR3467213174-432219.GMG KASTAMONUSPOR00000000Notlar:

1. Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.

2. Sel felaketi nedeniyle 2021-2022 sezonundaki tüm hakları dondurulan GMG Kastamonuspor, maçlara çıkmıyor.

- Kırmızı Grup:

OGBMAYAVP1.SAKARYASPOR372593752352842.1461 TRABZON FK372278633231733.BODRUMSPOR372197602535724.SİVAS BELEDİYESPOR371999653431665.AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR3718910493514636.SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK371712851447637.AFJET AFYONSPOR3718811654124628.ÇORUM FK3717119553916629.ANKARASPOR371412115340135410.SOMASPOR3715715505005211.İNEGÖLSPOR37148155154-35012.ETİMESGUT BELEDİYESPOR371211144553-84713.SERİK BELEDİYESPOR37126194655-94214.DİYARBEKİRSPOR37125203343-104115.SARIYER371010174758-114016.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ37115214570-253817.ERGENE VELİMEŞESPOR37105223871-333518.TURGUTLUSPOR37810193062-323419.NİĞDE ANADOLU FK3778224380-372920.KAHRAMANMARAŞSPOR3747262378-5519

