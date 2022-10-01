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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

01.10.2022 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz Grup'ta haftayı bay geçen Çorum FK liderliğini sürdürürken, Kırmızı Grup'ta İskenderunspor zirvedeki yerini korudu

İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 7. hafta müsabakaları tamamlandı.

Beyaz Grup'ta haftayı bay geçen Çorum FK, aynı puana sahip Şanlıurfaspor, Anagold 24Erzincanspor ve Menemenspor'un averajla önünde liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup'ta ise sahasında Silahtaroğlu Vanspor'u 1-0 yenen İskenderunspor zirvedeki yerini korudu.

Ligin 7. haftasında yapılan maçların ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

OGBMAYAVP1.ÇORUM FK64111147132.ŞANLIURFASPOR7340936133.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR6411844134.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ741211101135.BATMAN PETROL SPOR 6402954126.BITEXEN DÜZCESPOR63211064117.HES İLAÇ AFYONSPOR6321743118.AMED SPORTİF FAALİYETLER7241972109.ESENLER EROKSPOR73139721010.TARSUS İDMAN YURDU72417611011.ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR7232660912.ISPARTA 32 SPOR723256-1913.ANKARASPOR723268-2914.SOMASPOR7223660815.İNEGÖLSPOR6213862716.BURSASPOR6204880617.EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR7034714-7318.SİVAS BELEDİYE SPOR7025418-14219.BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR7016214-121Kırmızı Grup:

OGBMAYAVP1.İSKENDERUNSPOR76011046182.KOCAELİSPOR74301358153.TECO KARACABEY BELEDİYE SPOR 74301037154.BUCASPOR 19287340936135.CRIPTOSWAPS ZONGULDAK KÖMÜRSPOR74121174136.ANKARA DEMİRSPOR7331734127.1461 TRABZON FK7331642128.WEECOINS KIRKLARELİSPOR7241761109.FETHİYESPOR73139901010.SERİK BELEDİYESPOR72419901011.SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK7232761912.GMG KASTAMONUSPOR7232550913.ETİMESGUT BELEDİYESPOR7223972814.SARIYER7142910-1715.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ714256-1716.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ712458-3517.DİYARBEKİR SPOR 7115715-8418.BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR7115513-8419.UŞAK SPOR7034313-10320.PAZARSPOR7016313-101

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