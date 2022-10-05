Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 8. hafta müsabakaları yapıldı.

Beyaz Grup'ta deplasmanda Sivas Belediyespor'u 2-0 yenen ve puanını 16'ya çıkaran Çorum FK, averajla liderliğini sürdürdü. Grupta Çorum FK'yı aynı puana sahip Şanlıurfaspor takip etti.

Kırmızı Grup'ta ise konuk olduğu Weecoins Kırklarelispor'u 2-0 yenen İskenderunspor, 21 puanla liderliğini devam ettirdi.

Ligin 8. hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

TAKIMOGBMAYAVP1.ÇORUM FK75111349162.ŞANLIURFASPOR84401147163.BITEXEN DÜZCESPOR74211165144.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR7421954145.ESENLER EROKSPOR84131486136.AMED SPORTİF FAALİYETLER83411174137.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ741211101138.BATMAN PETROLSPOR7403972129.SOMASPOR83239631110.TARSUS İDMANYURDU82518711111.HES İLAÇ AFYONSPOR732289-11112.ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR82427701013.ANKARASPOR824279-21014.ISPARTA 32 SPOR823357-2915.İNEGÖLSPOR7214981716.BURSASPOR7214990717.EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR8044815-7418.SİVAS BELEDİYESPOR8026420-16219.BAYBURT ÖZEL İDARE8017217-151Kırmızı Grup:

TAKIMOGBMAYAVP1.İSKENDERUNSPOR87011248212.KOCAELİSPOR853016610183.BUCASPOR 192884401248164.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR84401037165.ANKARA DEMİRSPOR8431936156.CRIPTOSWAPS ZONGULDAK KÖMÜRSPOR84221174147.1461 TRABZON FK8341752138.SERİK BELEDİYESPOR83411091139.SİLAHTAROĞLU VANSPOR82428711010.GMG KASTAMONUSPOR82426601011.WEECOINS KIRKLARELİSPOR824278-11012.FETHİYESPOR8314911-21013.ETİMESGUT BELEDİYESPOR8233972914.KIRŞEHİR FK814357-2715.SARIYER81431013-3716.BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR8215613-7717.ADIYAMAN FK813458-3618.DİYARBEKİRSPOR8125816-8519.UŞAKSPOR8035314-11320.PAZARSPOR8017416-121



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