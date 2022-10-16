Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 10. hafta müsabakaları yapıldı.

Beyaz Grup'ta deplasmanda Düzce Cam Düzcespor ile 0-0 berabere kalan Şanlıurfaspor, 20 puanla liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup'ta ise konuk olduğu İskenderunspor'u 1-0 yenen Teco Karacabey Belediyespor, 22 puana ulaşarak averajla liderliği rakibinden aldı.

Ligde 10. hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

OGBMAYAVP1.ŞANLIURFASPOR105501358202.AMED SPORTİF FAALİYETLER105411679193.ESENLER EROKSPOR105231798174.ÇORUM FK95131385165.ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR104421082166.ANKARASPOR1044212120167.SOMASPOR104331385158.DÜZCE CAM DÜZCESPOR94321284159.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR943211831510.TARSUS İDMAN YURDU10361121021511.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ9423111101412.BATMAN PETROLSPOR 9414111011313.HES İLAÇ AFYONSPOR93241114-31114.İNEGÖLSPOR9315121201015.ISPARTA 32 SPOR924357-21016.BURSASPOR92251113-2817.EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR101451117-6718.BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR10118419-15419.SİVAS BELEDİYESPOR9027423-192Kırmızı Grup:

OGBMAYAVP1.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR1064013310222.İSKENDERUNSPOR107121257223.KOCAELİSPOR1063120128214.BUCASPOR 1928105411468195.SERİK BELEDİYESPOR105411394196.1461 TRABZON FK104511055177.CRIPTOSWAPS ZONGULDAK KÖMÜRSPOR1052312102178.ANKARA DEMİRSPOR104421055169.WEECOINS KIRKLARELİSPOR1044210911610.ETİMESGUT BELEDİYESPOR1034313851311.FETHİYESPOR104151517-21312.SARIYER102531415-11113.SİLAHTAROĞLU VANSPOR FK10253910-11114.GMG KASTAMONUSPOR1025389-11115.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ 10244911-21016.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ10154912-3817.BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR10226715-8818.DİYARBEKİRSPOR10136918-9619.UŞAKSPOR10037519-14320.PAZARSPOR10028620-142



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