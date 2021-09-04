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Futbol: TFF 3. Lig

04.09.2021 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orduspor 1967: 4 - Büyükçekmece Tepecikspor: 0

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig 3. Grup'un ilk haftasında Orduspor 1967, sahasında Büyükçekmece Tepecikspor'u 4-0 yendi.

İlk haftası oynanan ligde günün son maçında Ordu temsilcisi, 19 Eylül Stadı'nda yapılan karşılaşmada İstanbul ekibini 4-0'lık skorla geçti.

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