Futbol: TFF 3. Lig

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig 3. Grup'un ilk haftasında Orduspor 1967, sahasında Büyükçekmece Tepecikspor'u 4-0 yendi.

İlk haftası oynanan ligde günün son maçında Ordu temsilcisi, 19 Eylül Stadı'nda yapılan karşılaşmada İstanbul ekibini 4-0'lık skorla geçti.



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