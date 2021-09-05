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Futbol: TFF 3. Lig

05.09.2021 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligde sezonun ilk haftası oynanan 15 maçla sona erdi

İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig’de 2021-2022 sezonunun ilk haftası, yapılan 15 maçla tamamlandı.

Ligde 3 grupta oynanan müsabakalar ve alınan sonuçlar şöyle:

- 1. Grup:

Elazığspor-Bergama Belediyespor: 1-2

Nevşehir Belediyespor-Başkent Gözgözler Akademi: 1-2

Formül Erbaaspor-1954 Kelkit Belediyespor: 1-0

Sancaktepe-Osmaniyespor: 0-1

Belediye Kütahyaspor-Arnavutköy Belediyespor: 1-1

- 2. Grup:

68 Aksaray Belediyespor-İskenderunspor: 1-1

Düzcespor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 3-1

Redoks Darıca Gençlerbirliği-Yomraspor: 2-2

Kızılcabölükspor-Bayrampaşa: 1-1

- 3. Grup:

Gümüşhanespor-Ceyhanspor: 0-0

Kardemir Karabükspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 0-4

İçel İdmanyurdu-Ağrı 1970: 3-0

Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Fethiyespor: 3-1

Edirnespor-Belediye Derincespor: 0-0

Esenler Erokspor-Karşıyaka: 1-0

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