Futbol: TFF 3. Lig

İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'in 5. haftası bir maç dışında tamamlandı.

Ligde 2. Grup'taki Beyoğlu Yeni Çarşı-Bitexen Düzcespor karşılaşmasında yarın oynanacak.

TFF 3. Lig'de 1. Grup'ta Arnavutköy Belediyespor, 3. Grup'ta ise Fethiyespor liderliğini sürdürdü.

Ligde 5. hafta maçlarının ardından 1 ve 3. Grup'ta oluşan puan durumu şöyle:

- 1. Grup

TAKIMOGBMAYAVP1.ARNAVUTKÖY BELEDİYESİSPOR5410725132.BATMAN PETROLSPOR5320624113.ÇATALCASPOR5230114794.OSMANİYESPOR523061595.BELEDİYE KÜTAHYASPOR523063396.1954 KELKİT BELEDİYESPOR522175287.BAŞKENT GÖZGÖZLER AKADEMİ521245-178.FORMÜL ERBAASPOR521234-179.HENDEKSPOR5131660610.ARTVİN HOPASPOR5122770511.BURSA YILDIRIMSPOR5122550512.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR512256-1513.FATSA BELEDİYESPOR512224-2514.KARAMAN BELEDİYESPOR5122812-4515.KAHTA 02504146-2416.BERGAMA BELEDİYESPOR511358-3417.ELAZIĞSPOR5113510-5418.SANCAKTEPE5014512-71- 3. Grup

TAKIMOGBMAYAVP1.FETHİYESPOR54011679122.ORDUSPOR 1967532013211113.EDİRNESPOR523062494.GÜMÜŞHANESPOR523040495.AĞRI 1970530277096.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR522184487.ÇANKAYA521267-178.OFSPOR521268-279.ESENLER EROKSPOR521257-2710.KARŞIYAKA5131743611.İÇEL İDMANYURDU5131761612.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR5131880613.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU5131330614.MARDİN 1969512278-1515.MODAFEN512278-1516.BELEDİYE DERİNCESPOR504135-2417.CEYHANSPOR5014414-10118.KARDEMİR KARABÜKSPOR5005118-170



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