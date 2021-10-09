Futbol: TFF 3. Lig

İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'in 6. haftası 3 grupta oynanan müsabakalarla tamamlandı.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

1. Grup:

1954 Kelkit Belediyespor-Elazığspor: 3-1

Artvin Hopaspor-Belediye Kütahyaspor: 3-1

Fatsa Belediyespor-Formül Erbaaspor: 0-0

Karaman Belediyespor-Hendekspor: 0-0

Başkent Gözgözler Akademi-Arnavutköy Belediyespor: 1-3

Osmaniyespor-Batman Petrolspor: 0-1

Sancaktepe-Kahta 02 Spor: 3-2

Bergama Belediyespor-Bursa Yıldırımspor: 2-2

Çatalcaspor-Nevşehir Belediyespor: 1-3

2. Grup:

Harput Dibek Elazığ Karakoçan-Bayrampaşaspor: 0-0

Yomraspor-Kızılcabölükspor: 5-2

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor: 3-1

52 Orduspor-Siirt İl Özel İdaresi: 0-0

Altındağspor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 0-0

İskenderunspor-Iğdır: 4-1

Bitexen Düzcespor-Kuşadasıspor: 2-0

Çarşambaspor-Hacettepe: 1-0

Gema Polimer Şile Yıldızspor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 1-2

3. Grup:

Ağrı 1970-Gümüşhanespor: 0-1

Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Mardin 1969: 2-0

Karbel Karaköprü Belediyespor-Edirnespor: 0-2

Çankaya-Büyükçekmece Tepecikspor: 3-0

Esenler Erokspor-İçel İdmanyurdu: 4-1

Modafen-Ceyhanspor: 1-1

Belediye Derincespor-Ofspor: 1-0

Fethiyespor-Kardemir Karabükspor: 5-0

Karşıyaka-Orduspor 1967: 1-2



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz