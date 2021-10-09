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Futbol: TFF 3. Lig

09.10.2021 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligde 6. hafta oynanan maçlarla sona erdi

İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'in 6. haftası 3 grupta oynanan müsabakalarla tamamlandı.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

1. Grup:

1954 Kelkit Belediyespor-Elazığspor: 3-1

Artvin Hopaspor-Belediye Kütahyaspor: 3-1

Fatsa Belediyespor-Formül Erbaaspor: 0-0

Karaman Belediyespor-Hendekspor: 0-0

Başkent Gözgözler Akademi-Arnavutköy Belediyespor: 1-3

Osmaniyespor-Batman Petrolspor: 0-1

Sancaktepe-Kahta 02 Spor: 3-2

Bergama Belediyespor-Bursa Yıldırımspor: 2-2

Çatalcaspor-Nevşehir Belediyespor: 1-3

2. Grup:

Harput Dibek Elazığ Karakoçan-Bayrampaşaspor: 0-0

Yomraspor-Kızılcabölükspor: 5-2

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor: 3-1

52 Orduspor-Siirt İl Özel İdaresi: 0-0

Altındağspor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 0-0

İskenderunspor-Iğdır: 4-1

Bitexen Düzcespor-Kuşadasıspor: 2-0

Çarşambaspor-Hacettepe: 1-0

Gema Polimer Şile Yıldızspor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 1-2

3. Grup:

Ağrı 1970-Gümüşhanespor: 0-1

Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Mardin 1969: 2-0

Karbel Karaköprü Belediyespor-Edirnespor: 0-2

Çankaya-Büyükçekmece Tepecikspor: 3-0

Esenler Erokspor-İçel İdmanyurdu: 4-1

Modafen-Ceyhanspor: 1-1

Belediye Derincespor-Ofspor: 1-0

Fethiyespor-Kardemir Karabükspor: 5-0

Karşıyaka-Orduspor 1967: 1-2

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