Futbol: TFF 3. Lig

İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 2'nci ve 3'üncü grupta toplam 3 maç yapıldı.

Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

2. Grup:

Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK-52 Orduspor: 1-1

3. Grup:

Çankaya FK-Modafen: 2-3

Gümüşhanespor-Belediye Derincespor: 0-2



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