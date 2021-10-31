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Futbol: TFF 3. Lig

31.10.2021 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3. Grup'ta 10. hafta yapılan tek maçla sona erdi - Fethiyespor, liderliğini sürdürdü

İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig 3. Grup'ta 10. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.

Grupta haftanın kapanış maçında Fethiyespor, Büyükçekmece Tepecikspor'u konuk etti. Fethiye İlçe Stadı'nda yapılan maçı ev sahibi takım 2-1 kazandı. Bu karşılaşmayla 3. Grup'ta 10. hafta sona ererken Fethiyespor liderliğini sürdürdü.

Fethiyespor-Büyükçekmece Tepecikspor müsabakasının ardından grupta oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAROGBMAYAVP1. FETHİYESPOR10811311120252. ESENLER EROKSPOR10622211110203. KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR105411239194. EDİRNESPOR105411138195. BELEDİYE DERİNCESPOR104511468176. KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR1044216106167. ORDUSPOR 19671044217125168. AĞRI 19701051411110169. ÇANKAYA FK10424131211410. İÇEL İDMANYURDU10352111101411. GÜMÜŞHANESPOR103437701312. YEŞİLYURT D.Ç OFSPOR103341117-61213. KARŞIYAKA10253111101114. MODAFEN102441315-21015. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR102441115-41016. MARDİN 196910136917-8617. CEYHANSPOR10037525-20318. KARDEMİR KARABÜKSPOR100010229-270

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