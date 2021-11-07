Futbol: TFF 3. Lig

İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 11. hafta mücadelesi, oynanan maçlarla tamamlandı.

Gruplarda oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Bergama Belediyespor-Osmaniyespor: 3-0

Fatsa Belediyespor-Karaman Belediyespor: 0-1

Formül Erbaaspor-Elazığspor: 3-0

Belediye Kütahyaspor-Sancaktepe: 3-0

Batman Petrolspor-Kahta 02 Spor: 2-2

Hendekspor-Nevşehir Belediyespor: 1-2

Başkent Gözgözler Akademi-Artvin Hopaspor: 0-4

Bursa Yıldırımspor-1954 Kelkit Belediyespor: 1-1

Arnavutköy Belediyespor-Çatalcaspor: 1-2

2. Grup:

68 Aksaray Belediyespor-Kuşadasıspor: 2-1

Kızılcabölükspor-Redoks Darıca Gençlerbirliği: 2-2

Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-Gema Polimer Şile Yıldızspor: 1-1

Siirt İl Özel İdaresi-Bitexen Düzcespor: 0-3

Alagöz Holding Iğdır-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-0

Bayrampaşa-Çarşambaspor: 1-1

Harput Dibek Elazığ Karakoçan-Yomraspor: 0-1

İskenderunspor-Altındağspor: 2-0

3. Grup:

Karbel Karaköprü Belediyespor-Fethiyespor: 3-0

Edirnespor-Yeşilyurt D.Ç Ofspor: 0-2

Gümüşhanespor-Esenler Erokspor: 1-1

Kardemir Karabükspor-Mardin 1969: 0-2

Büyükçekmece Tepecikspor-Belediye Derincespor: 0-5

Ceyhanspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 0-5

Çankaya-Karşıyaka: 0-0



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