Futbol: TFF 3. Lig

İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig 2. Grup'ta 13. hafta karşılaşmaları, yarın yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tamamı saat 13.00'te başlayacak maçlar şöyle:

Hacettepe-68 Aksaray Belediyespor (Yenimahalle Hasan Doğan)

Kızılcabölükspor-Kuşadasıspor (Kızılcabölük Semt)

Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Alanya Milli Egemenlik)

Siirt İl Özel İdaresi-Redoks Darıca Gençlerbirliği (Siirt Atatürk)

Alagöz Holding Iğdır-Gema Polimer Şile Yıldızspor (Iğdır Şehir)

Bayrampaşa-Bitexen Düzcespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

Harput Dibek Elazığ Karakoçan-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Elazığ Doğukent)

İskenderunspor-Çarşambaspor (İskenderun 5 Temmuz)

52 Orduspor-Yomraspor (Yeni Ordu)



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