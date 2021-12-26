Futbol: TFF 3. Lig

İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig 2. Grup'ta 19. hafta mücadelesi, bugün yapılan maçlarla tamamlandı.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Alagöz Holding Iğdır FK-Kızılcabölükspor: 1-1

Bayrampaşa-Hacettepe: 1-1

Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK-68 Aksaray Belediyespor: 3-0

İskenderunspor-Kuşadasıspor: 3-0

52 Orduspor-Beyoğlu Yeni Çarşı FK: 0-0

Altındağspor-Redoks Darıca Gençlerbirliği: 5-1

Çarşambaspor-Bitexen Düzcespor: 2-1

Siirt İl Özel İdaresi-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 0-1



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