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Futbol: TFF 3. Lig

09.02.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1. Grup'ta 1 erteleme maçı oynandı

İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig 1. Grup'ta 18. haftadan ertelenen Artvin Hopaspor-Kahta 02 karşılaşması bugün oynandı.

Artvin Hopaspor'un Hopa İlçe Stadı'nda Kahta 02'yi konuk ettiği müsabaka, 0-0 eşitlikle tamamlandı.

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