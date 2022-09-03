YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Futbol: TFF 3. Lig

Futbol: TFF 3. Lig

03.09.2022 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligde 2022-2023 sezonu, oynanan 9 maçla başladı

TFF 3. Lig'de 2022-2023 sezonu, bugün yapılan 9 karşılaşmayla başladı.

Gruplarda bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

1. Grup:

Gema Polimer Şile Yıldızspor-Kaleci FK: 1-1

Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol-Amasyaspor FK: 2-1

2. Grup:

Ergene Velimeşespor-Eynesil Belediyespor: 1-2

Ayvalıkgücü Belediyespor-Bulvarspor: 3-2

3. Grup:

Artvin Hopaspor-Efeler 09 Spor FK: 0-0

Fatsa Belediyespor-Bitexen Sapanca Gençlikspor: 0-0

Muş 1984 Muşspor-Bergama Belediyespor: 2-1

Kepez Belediyespor-Erbaaspor: 0-0

Akhisarspor-Arguvan Belediyespor: 0-0

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İranlı hayırseverden Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan Kızılay tırlarına yakıt desteğiİranlı hayırseverden Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan Kızılay tırlarına yakıt desteği
Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig
Gaziantep FK, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdüGaziantep FK, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
Anahtar Kelimeler:
TFF 3. Lig futbol sonuç

Ankara Namaz Vakitleri 3 Eylül Cumartesi

İmsak
04:43
Sabah
06:11
Öğle
12:53
İkindi
16:32
Akşam
19:25
Yatsı
20:47
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında cinsel organını açtı! Sunucunun ağzı açık kaldı

Canlı yayında cinsel organını açtı! Sunucunun ağzı açık kaldı

Türkiye’de öğretmendi! Amerika’da tır şoförü oldu

Türkiye’de öğretmendi! Amerika’da tır şoförü oldu

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Köpeğini cinsel ilişkiye zorladı! Savunması ‘pes’ dedirtti

Köpeğini cinsel ilişkiye zorladı! Savunması ‘pes’ dedirtti

Böyle doğum görülmedi! Annenin karnını açtı, bebeği görünce...

Böyle doğum görülmedi! Annenin karnını açtı, bebeği görünce...

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.