Futbol: TFF 3. Lig

İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de ilk hafta maçları tamamlandı.

Birinci, ikinci ve üçüncü grupta bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

- 1. Grup:

Entegre Solar Elazığspor-1954 Kelkit Belediyespor: 0-0

Nevşehir Belediyespor-Karşıyaka: 0-2

1922 Konyaspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 0-0

Belediye Derincespor-Eskişehirspor: 3-2

Belediye Kütahyaspor-Yomraspor: 2-2

Edirnespor-Çatalcaspor: 0-2

52 Orduspor-Ağrı 1970: 1-0

- 2. Grup:

Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Elazığ Karakoçan FK: 0-0

Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Orduspor 1967: 0-2

Karaman FK-Turgutluspor: 4-0

Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Alanya Kestelspor: 2-3

Kuşadasıspor-Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor: 3-1

Bayrampaşa-Darıca Gençlerbirliği: 1-0

- 3. Grup:

Niğde Anadolu FK-Beyoğlu Yeni Çarşı: 1-1

Güneş Holding Çankaya FK-Siirt İl Özel İdaresi: 1-0

68 Aksaray Belediyespor-Osmaniyespor: 3-2

Büyükçekmece Tepecikspor-Bursa Yıldırımspor: 0-1



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