Futbol: TFF 3. Lig

İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'in 2. haftası, 1. ve 3. grupta oynanan toplam 3 müsabakayla başladı.

Alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Karşıyaka-Belediye Derincespor: 0-1

3. Grup:

Beyoğlu Yeni Çarşı-Fatsa Belediyespor: 1-1

Bursa Yıldırımspor-Akhisarspor: 0-0



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