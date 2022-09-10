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Futbol: TFF 3. Lig

10.09.2022 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligde 2. hafta, 1. ve 3. grupta oynanan toplam 3 müsabakayla başladı

İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'in 2. haftası, 1. ve 3. grupta oynanan toplam 3 müsabakayla başladı.

Alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Karşıyaka-Belediye Derincespor: 0-1

3. Grup:

Beyoğlu Yeni Çarşı-Fatsa Belediyespor: 1-1

Bursa Yıldırımspor-Akhisarspor: 0-0

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TFF 3. Lig futbol

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