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Futbol: TFF 3. Lig

02.10.2022 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligde 5. hafta mücadelesi oynanan maçlarla tamamlandı

İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de birinci, ikinci ve üçüncü gruplarda 5. hafta maçları tamamlandı.

Ligde alınan sonuçlar şöyle:

- 1. Grup:

Karbel Karaköprü Belediyespor-Eskişehirspor: 3-0

Entegre Solar Elazığspor-Çatalcaspor: 2-1

Hacettepe 1945-Karşıyaka: 2-1

1922 Konyaspor-Yomraspor: 1-0

Nevşehir Belediyespor-BC Group Ağrı 1970: 1-3

Belediye Derincespor-Amasyaspor FK: 1-1

Gema Polimer Şile Yıldızspor-1954 Kelkit Belediyespor: 0-0

Edirnespor-Yeni Mersin İdmanyurdu: 0-1

Belediye Kütahyaspor-52 Orduspor FK: 0-0

- 2. Grup:

Yeşilyurt DÇ Ofspor-Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor: 0-0

Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Amberçay Eynesil Belediyespor: 1-2

Alagöz Holding Iğdır FK-Elazığ Karakoçan FK: 5-0

Karaman FK-Armoni Alanya Kestelspor: 0-0

Kırıkkale Büyük Anadolu-Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-2

Bayrampaşaspor-Bulvarspor: 0-2

Kuşadasıspor-Ergene Velimeşespor: 4-3

Orduspor 1967-Darıca Gençlerbirliği: 1-1

- 3 Grup:

68 Aksaray Belediyespor-Bergama Belediyespor: 0-0

Fatsa Belediyespor-Güneş Holding Çankaya FK: 2-4

Muş 1984 Muşspor-Niğde Anadolu FK: 1-0

Malatya Arguvanspor-Efeler 09 Spor FK: 1-1

Artvin Hopaspor-Siirt İl Özel İdaresi: 1-1

Kepez Belediyespor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 2-1

Bursa Yıldırımspor-Merkür Holding Erbaaspor: 2-0

Büyükçekmece Tepecikspor-Bitexen Sapanca Gençlikspor: 0-0

Akhisarspor-Osmaniyespor FK: 1-1

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TFF 3. Lig futbol

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