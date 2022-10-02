Futbol: TFF 3. Lig

İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de birinci, ikinci ve üçüncü gruplarda 5. hafta maçları tamamlandı.

Ligde alınan sonuçlar şöyle:

- 1. Grup:

Karbel Karaköprü Belediyespor-Eskişehirspor: 3-0

Entegre Solar Elazığspor-Çatalcaspor: 2-1

Hacettepe 1945-Karşıyaka: 2-1

1922 Konyaspor-Yomraspor: 1-0

Nevşehir Belediyespor-BC Group Ağrı 1970: 1-3

Belediye Derincespor-Amasyaspor FK: 1-1

Gema Polimer Şile Yıldızspor-1954 Kelkit Belediyespor: 0-0

Edirnespor-Yeni Mersin İdmanyurdu: 0-1

Belediye Kütahyaspor-52 Orduspor FK: 0-0

- 2. Grup:

Yeşilyurt DÇ Ofspor-Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor: 0-0

Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Amberçay Eynesil Belediyespor: 1-2

Alagöz Holding Iğdır FK-Elazığ Karakoçan FK: 5-0

Karaman FK-Armoni Alanya Kestelspor: 0-0

Kırıkkale Büyük Anadolu-Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-2

Bayrampaşaspor-Bulvarspor: 0-2

Kuşadasıspor-Ergene Velimeşespor: 4-3

Orduspor 1967-Darıca Gençlerbirliği: 1-1

- 3 Grup:

68 Aksaray Belediyespor-Bergama Belediyespor: 0-0

Fatsa Belediyespor-Güneş Holding Çankaya FK: 2-4

Muş 1984 Muşspor-Niğde Anadolu FK: 1-0

Malatya Arguvanspor-Efeler 09 Spor FK: 1-1

Artvin Hopaspor-Siirt İl Özel İdaresi: 1-1

Kepez Belediyespor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 2-1

Bursa Yıldırımspor-Merkür Holding Erbaaspor: 2-0

Büyükçekmece Tepecikspor-Bitexen Sapanca Gençlikspor: 0-0

Akhisarspor-Osmaniyespor FK: 1-1



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz