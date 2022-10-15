Futbol: TFF 3. Lig

İSTANBUL (AA) - Futbolda TFF 3. Lig gruplarında 7. hafta, 1 maç dışında sona erdi.

Bursa Yıldırımspor ile Osmaniyespor arasında yarın saat 13.30'da oynanacak maçla 7. hafta sona erecek.

Alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Entegre Solar Elazığspor-Yeni Mersin İdmanyurdu: 1-2

Karbel Karaköprü Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor: 0-0

Hacattepe 1945-Yomraspor: 3-1

Nevşehir Belediyespor-52 Orduspor: 2-1

1922 Konyaspor-BC Group Ağrı 1970: 0-2

Belediye Derincespor-Çatalcaspor: 0-3

Edirnespor-Belediye Kütahyaspor: 1-2

Gema Polimer Şile Yıldızspor-Amasyaspor FK: 2-0

Eskişehirspor-Karşıyaka: 0-1

2. Grup:

Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-2

Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Bulvarspor: 1-2

Alagöz Holding Iğdır FK-Armoni Alanya Kestelspor: 1-1

Karaman FK-Amberçay Eynesil Belediyespor: 3-1

Kuşadaspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 1-0

Bayrampaşaspor-Ergene Velimeşespor: 0-1

Turgutluspor-23 Elazığ FK: 4-1

Orduspor 1967-Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor: 1-0

3. Grup:

Büyükçekmece Tepecikspor-Siirt İl Özel İdaresi: 0-0

Artvin Hopaspor-Güneş Holding Çankaya FK: 0-2

Merkür Holding Erbaaspor-Efeler 09: 0-3

Malatya Erguvanspor-Bitexen Sapanca Gençlikspor: 1-1

Muş 1984 Muşspor-Fatsa Belediyespor: 1-1

Kepez Belediyespor-Bergama Belediyespor: 2-0

68 Aksaray Belediyespor-Niğde Anadolu FK: 1-0

Akhisarspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 0-0



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