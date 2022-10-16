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Futbol: TFF 3. Lig

16.10.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligde 7. hafta 3. Grup'ta oynanan tek maçla sona erdi

İSTANBUL (AA) - Futbolda TFF 3. Lig'de 7. hafta 3. Grup'ta yapılan tek maçla tamamlandı.

İnegöl İlçe Stadı'nda yapılan Bursa Yıldırımspor-Osmaniyespor maçını konuk ekip 2-1'lik skorla kazandı.

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Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig
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TFF 3. Lig futbol

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