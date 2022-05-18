Futbol: TFF 3. Lig play-off

İSTANBUL (AA) - Futbolda TFF 3. Lig 2. Grup'ta İskenderunspor ve Alagöz Holding Iğdır FK, play-off finaline yükseldi.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta play-off yarı final rövanş maçları yapıldı.

İlk maçta 68 Aksaray Belediyespor ile 2-2 berabere kalan Alagöz Holding Iğdır FK, sahasındaki rövanşı 3-2 kazanarak adını finale yazdırdı.

1-1'in rövanşında konuk ettiği 52 Orduspor FK'yi 2-1 yenen İskenderunspor, finale yükselen diğer takım oldu.



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