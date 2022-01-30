Futbol: TFF 3. Lig toplu sonuç

İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig 1 ve 3. Grup'ta 20. hafta, bugün oynanan maçlarla sona erdi.

Ligde 1. Grup'ta 8, 3. Grup'ta 5 karşılaşma yapıldı.Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

- 1. Grup:

Bursa Yıldırımspor-Arnavutköy Belediyesispor: 1-0

Karaman Belediyespor-Kahta 02: 2-2

Bergama Belediyespor-Batman Petrolspor: 1-1

Artvin Hopaspor-Elazığspor: 2-0

Fatsa Belediyespor-Belediye Kütahyaspor: 2-1

1954 Kelkit Belediyespor-Sancaktepe FK: 1-0

Criptoswaps Çatalcaspor-Formül Erbaaspor: 2-3

Osmaniyespor FK-Nevşehir Belediyespor: 1-2

- 3. Grup:

Çankaya FK-Orduspor 1967: 1-3

Ağrı 1970-Yeşilyurt D.Ç Ofspor: 0-0

Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Criptoswaps Edirnespor: 3-0

Belediye Derincespor-Esenler Erokspor: 0-1

Karbel Karaköprü Belediyespor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 1-1



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