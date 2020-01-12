Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de ikinci yarının ilk hafta maçlarının ardından bir grupta lider değişirken, 2 grupta takımlar liderliğini sürdürdü.

1. Grup'ta ilk yarıyı lider tamamlayan Anagold 24Erzincanspor, sahasında en yakın takipçisi Serik Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Antalya temsilcisi liderliği rakibinden devraldı.

2. Grup'ta haftaya lider giren Kocaelispor hata yapmadı ve konuk ettiği Payasspor'u 2-0 yenerek zirvedeki yerini korudu.

3. Grup'ta ise devre arasına lider giren Karacabey Belediyespor, ikinci yarının ilk maçında Pazarspor'u deplasmanda 4-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

Ligde 18. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumları şöyle:

- 1. Grup

TakımlarOGBMAYAVP1. SERİK BELEDİYESPOR18 11 5 2 35 19 16 38 2. ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR18 10 6 2 26 13 13 36 3. ARTVİN HOPASPOR18 9 7 2 29 12 17 34 4. 68 AKSARAY BELEDİYESPOR18 9 6 3 30 15 15 33 5. ÇATALCASPOR18 7 9 2 29 17 12 30 6. KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR18 6 8 4 16 13 3 26 7. Cİ GROUP BUCA18 7 5 6 21 24 -3 26 8. SİLİVRİSPOR18 6 6 6 25 23 2 24 9. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR18 6 6 6 20 18 2 24 10. DÜZCESPOR18 6 6 6 12 14 -2 24 11. ERZİNSPOR18 5 8 5 21 18 3 23 12. ÇANKAYA FK18 6 5 7 19 21 -2 23 13. ŞİLE YILDIZSPOR18 5 6 7 14 15 -1 21 14. KIZILCABÖLÜKSPOR18 4 8 6 24 25 -1 20 15. YENİ ORDUSPOR18 2 13 3 8 11 -3 19 16. YOMRASPOR18 3 8 7 17 22 -5 17 17. TOKATSPOR18 1 3 14 12 37 -25 6 18. MANİSASPOR18 0 3 15 12 53 -41 -3 Not: Manisaspor'un 6 puanı silinmiştir.