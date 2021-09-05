Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında grupları Çatalcaspor, Düzcespor ve Karbel Karaköprü Belediyespor averajla lider tamamladı.

Ligde 3 grupta oynanan ilk hafta maçlarının ardından oluşan puan durumları şöyle:

- 1. Grup

TAKIMLAROGBMAYAV.PUAN1. ÇATALCASPOR110030332. BAŞKENT GÖZGÖZLER AKADEMİ110021133. BERGAMA BELEDİYESPOR110021134. FORMÜL ERBAASPOR110010135. OSMANİYESPOR110010136. ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR101011017. ARTVİN HOPASPOR101011018. BATMAN PETROLSPOR101011019. BELEDİYE KÜTAHYASPOR1010110110. BURSA YILDIRIMSPOR1010110111. FATSA BELEDİYESPOR1010110112. HENDEKSPOR1010110113. KAHTA 021010110114. ELAZIĞSPOR100112-1015. NEVŞEHİR BELEDİYESPOR100112-1016. 1954 KELKİT BELEDİYESPOR100101-1017. SANCAKTEPE100101-1018.KARAMAN BELEDİYESPOR100103-30- 2. Grup

TAKIMLAROGBMAYAV.PUAN1. DÜZCESPOR110031232. 76 IĞDIR BELEDİYESPOR110020233. GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZSPOR110020234. REDOKS DARICA GENÇLERBİRLİĞİ101022015. YOMRASPOR101022016. 52 ORDUSPOR101011017. 68 AKSARAY BELEDİYESPOR101011018. ALTINDAĞSPOR101011019. BAYRAMPAŞA1010110110. BEYOĞLU YENİ ÇARŞI1010110111. İSKENDERUNSPOR1010110112. KIZILCABÖLÜKSPOR1010110113. KUŞADASISPOR1010110114. HACETTEPE1010000115. HARPUT DİBEK ELAZIĞ KARAKOÇAN1010000116. SİİRT İL ÖZEL İDARESİ0000000017. MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR100113-2018. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ALANYA KESTELSPOR100102-2019. ÇARŞAMBASPOR100102-20- 3. Grup

TAKIMLAROGBMAYAV.PUAN1. KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR110040432. ORDUSPOR 1967110040433. İÇEL İDMANYURDU110030334. KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU110031235. ESENLER EROKSPOR110010136. OFSPOR110010137. MARDİN 1969101011018. MODAFEN101011019. BELEDİYE DERİNCESPOR1010000110. CEYHANSPOR1010000111. EDİRNESPOR1010000112. GÜMÜŞHANESPOR1010000113. ÇANKAYA100101-1014. KARŞIYAKA100101-1015. FETHİYESPOR100113-2016. AĞRI 1970100103-3017. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR100104-4018. KARDEMİR KARABÜKSPOR100104-40



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