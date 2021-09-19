Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de sezonun üçüncü hafta maçlarının ardından 1. Grup'ta Başkent Gözgözler Akademi zirvedeki yerini korurken, 2. Grup'ta Kuşadasıspor, 3. Grup'ta ise Orduspor 1967 liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu.

Ligde 3 grupta oynanan ilk hafta maçlarının ardından oluşan puan durumları şöyle:

- 1. Grup:

OGBMAYAv.Puan1.BAŞKENT GÖZGÖZLER AKADEMİ321041372.ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR321042273.ÇATALCASPOR312063354.HENDEK SPOR312042255.BATMAN PETROL SPOR312032156.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ312010157.1954 KELKİT BELEDİYESPOR311155048.NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR311133049.FORMÜL ERBAASPOR3111220410.BERGAMA BELEDİYESPOR311145-1411.KAHTA 02 SPOR3030440312.BELEDİYE KÜTAHYASPOR3030220313.ARTVİN HOPASPOR302145-1214.BURSA YILDIRIM SPOR302134-1215.FATSA BELEDİYESPOR302112-1216.KARAMAN BELEDİYESPOR302158-3217.SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ301246-2118.ELAZIĞSPOR301236-31- 2. Grup:

OGBMAYAv.Puan1.KUŞADASISPOR321071672.52 ORDUSPOR FK321053273.IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ220062464.GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZ SPOR320131265.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR320133066.BAYRAMPAŞA SPOR312032157.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI FUTBOL KULÜBÜ312032158.HACETTEPE SPOR311142249.İSKENDERUNSPOR3111541410.HARPUT DİBEK ELAZIĞ KARAKOÇAN FK3111321411.68 AKSARAY BELEDİYE SPOR3111330412.BITEXEN DÜZCESPOR2101321313.BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ALANYA KESTELSPOR310223-1314.REDOKS DARICA GENÇLERBİRLİĞİ302145-1215.YOMRA SPOR302136-3216.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR201135-2117.ÇARŞAMBASPOR301225-3118.ALTINDAĞ SPOR301215-4119.KIZILCABÖLÜKSPOR301218-71- 3. Grup:

OGBMAYAv.Puan1.ORDUSPOR 1967321091872.FETHİYESPOR3201106463.OFSPOR320164264.AĞRI 1970 SPOR320144065.EDİRNESPOR312030356.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR312031257.GÜMÜŞHANESPOR312020258.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR311153249.İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ3111651410.MODAFEN3111651411.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR3111660412.ESENLER EROKSPOR311136-3413.BELEDİYE DERİNCE SPOR3030110314.ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ310246-2315.KARŞIYAKA302134-1216.MARDİN 1969 SPOR302135-2217.CEYHAN SPOR301229-7118.KARDEMİR KARABÜKSPOR3003111-100



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz