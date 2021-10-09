Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 6. hafta mücadelesi 3 grupta oynanan maçlarla sona erdi.

1. Grup'ta Arnavutköy Belediyespor, 2. Grup'ta 52 Orduspor, 3. Grup'ta ise Fethiyespor haftayı lider tamamladı.

Ligde oynanan 6. hafta karşılaşmalarının ardından 3 grupta puan durumu şu şekilde oluştu:

- 1. Grup

OGBMAYAVP1.ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR65101037162.BATMAN PETROL SPOR A.Ş.6420725143.1954 KELKİT BELEDİYESPOR63211064114.ÇATALCASPOR6231127595.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ623162496.BELEDİYE KÜTAHYASPOR623176197.ARTVİN HOPASPOR6222108288.NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR622287189.FORMÜL ERBAASPOR622234-1810.HENDEK SPOR6141660711.BAŞKENT GÖZGÖZLER AKADEMİ FK621358-3712.BURSA YILDIRIM SPOR6132770613.FATSA BELEDİYESPOR613224-2614.KARAMAN BELEDİYESPOR6132812-4615.BERGAMA BELEDİYESPOR6123710-3516.KAHTA 02 SPOR604269-3417.SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ6114814-6418.ELAZIĞSPOR6114613-74- 2. Grup

OGBMAYAVP1.52 ORDUSPOR FK6330963122.KUŞADASISPOR63211156113.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR6321862114.BITEXEN DÜZCESPOR5311844105.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.6240642106.İSKENDERUNSPOR A.Ş.6231128497.HARPUT DİBEK ELAZIĞ KARAKOÇAN FK623196398.YOMRA SPOR6231119299.GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZ SPOR5302532910.IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.52211091811.BAYRAMPAŞA SPOR A.Ş.5140431712.68 AKSARAY BELEDİYE SPOR621358-3713.BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ALANYA KESTELSPOR613278-1614.ALTINDAĞ SPOR613257-2615.HACETTEPE SPOR612356-1516.ÇARŞAMBASPOR611449-5417.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR503259-4318.REDOKS DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş.502369-3219.KIZILCABÖLÜKSPOR6024617-112- 3. Grup

OGBMAYAVP1.FETHİYESPOR650121714152.ORDUSPOR 1967 FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ S.K.642015312143.EDİRNESPOR6330826124.GÜMÜŞHANESPOR6330505125.ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ6312972106.ESENLER EROKSPOR6312981107.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR623153298.AĞRI 1970 SPOR630378-199.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR6222862810.BELEDİYE DERİNCE SPOR614145-1711.OFSPOR A.Ş.621369-3712.KARŞIYAKA6132862613.MODAFEN613289-1614.İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ6132810-2615.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş.6132811-3616.MARDİN 1969 SPOR6123710-3517.CEYHAN SPOR6024515-10218.KARDEMİR KARABÜKSPOR6006123-220



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