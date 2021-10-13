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Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

13.10.2021 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1. Grup'ta Arnavutköy Belediyespor ile 3. Grup'ta Fethiyespor liderliğini sürdürürken, 2. Grup'ta Kuşadasıspor zirveye yükseldi

İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 7. hafta mücadelesi 3 grupta oynanan maçlarla sona erdi.

1. Grup'ta Arnavutköy Belediyespor ile 3. Grup'ta Fethiyespor liderliğini sürdürürken, 2. Grup'ta Kuşadasıspor zirveye yükseldi.

Ligde oynanan 7. hafta karşılaşmalarının ardından 3 grupta puan durumu şu şekilde oluştu:

- 1. Grup

OGBMAYAVP1.ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR76101349192.BATMAN PETROL SPOR 7520826173.1954 KELKİT BELEDİYESPOR74211165144.BELEDİYE KÜTAHYASPOR7331972125.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR73221275116.FORMÜL ERBAASPOR7322541117.ÇATALCASPOR72321511498.OSMANİYESPOR 723274399.BURSA YILDIRIMSPOR7232972910.ARTVİN HOPASPOR722311110811.HENDEK SPOR714267-1712.FATSA BELEDİYESPOR714224-2713.BAŞKENT GÖZGÖZLER AKADEMİ 7214510-5714.ELAZIĞSPOR72141016-6715.BERGAMA BELEDİYESPOR7133710-3616.KARAMAN BELEDİYESPOR7133813-5617.KAHTA 02 SPOR7043611-5418.SANCAKTEPE 7115818-104- 2. Grup

OGBMAYAVP1.KUŞADASISPOR74211358142.52 ORDUSPOR 73401073133.İSKENDERUNSPOR 73311385124.YOMRASPOR733113103125.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR7331972126.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI 7250642117.BITEXEN DÜZCESPOR6312871108.68 AKSARAY BELEDİYESPOR7313880109.HARPUT DİBEK ELAZIĞ KARAKOÇAN 6231963910.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR623111101911.ALTINDAĞSPOR7232880912.GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZSPOR6303550913.BAYRAMPAŞASPOR 6141440714.HACETTEPE 713367-1615.BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ALANYA KESTELSPOR7133810-2616.ÇARŞAMBASPOR712449-5517.REDOKS DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 603369-3318.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ6033612-6319.KIZILCABÖLÜKSPOR7034617-113- 3. Grup

OGBMAYAVP1.FETHİYESPOR751122814162.ORDUSPOR 1967 FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ743016412153.EDİRNESPOR7340826134.GÜMÜŞHANESPOR7340505135.ÇANKAYA7322972116.ESENLER EROKSPOR73221091117.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR7241532108.BELEDİYE DERİNCESPOR7241550109.AĞRI 1970 SPOR731378-11010.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR7232862911.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR7232911-2912.OFSPOR722369-3813.KARŞIYAKA7142862714.İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ7142810-2715.MODAFEN7133810-2616.MARDİN 1969 SPOR7133811-3617.CEYHANSPOR7034515-10318.KARDEMİR KARABÜKSPOR7007124-230

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