Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 9. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

1. Grup'ta Batman Petrolspor ile 3. Grup'ta Fethiyespor liderliğini sürdürdü. 2. Grup'ta ise Kuşadasıspor maç fazlasıyla ilk sıraya yükseldi.

Ligde 9. hafta karşılaşmalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup:

OGBMAYAv.Puan1.BATMAN PETROLSPOR97201239232.ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR96211468203.BELEDİYE KÜTAHYASPOR94411293164.1954 KELKİT BELEDİYESPOR943213103155.FORMÜL ERBAASPOR9432972156.HENDEKSPOR93421376137.OSMANİYESPOR9342954138.BURSA YILDIRIMSPOR93421293139.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR9333171431210.ELAZIĞSPOR93241419-51111.ÇATALCASPOR923415141 912.ARTVİN HOPASPOR92341213-1 913.FATSA BELEDİYESPOR916224-2 914.BAŞKENT GÖZGÖZLER AKADEMİ9234510-5 915.KAHTA 0291441115-4 716.BERGAMA BELEDİYESPOR9144812-4 717.KARAMAN BELEDİYESPOR91441016-6 718.SANCAKTEPE91261126-15 52. Grup:

OGBMAYAv.Puan1.KUŞADASISPOR95221477172.BITEXEN DÜZCESPOR85121183163.İSKENDERUNSPOR84311688154.52 ORDUSPOR93601183155.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR943211110156.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR834116133137.GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZSPOR84131082138.ALTINDAĞSPOR934211101139.68 AKSARAY BELEDİYESPOR94141314-11310.BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ALANYA KESTELSPOR9333121021211.YOMRASPOR9333141401212.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI82516511113.HARPUT DİBEK ELAZIĞ KARAKOÇAN8242101001014.BAYRAMPAŞA815245-1 815.HACETTEPE9144810-2 716.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ8143914-5 717.REDOKS DARICA GENÇLERBİRLİĞİ81341012-2 618.ÇARŞAMBASPOR9135612-6 619.KIZILCABÖLÜKSPOR9036720-13 33. Grup:

OGBMAYAv.Puan1.FETHİYESPOR9711291019222.ESENLER EROKSPOR952218117173.ORDUSPOR 1967 FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ94411798164.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR94411138165.EDİRNESPOR94411037166.ÇANKAYA942312102147.BELEDİYE DERİNCESPOR9351862148.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR93421293139.GÜMÜŞHANESPOR93427611310.AĞRI 19709414910-11311.KARŞIYAKA925210731112.İÇEL İDMANYURDU92521011-11113.MODAFEN92431314-11014.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR92431013-31015.YEŞİLYURT D.Ç OFSPOR9234816-8 916.MARDİN 19699135814-6 617.CEYHANSPOR9036519-14 318.KARDEMİR KARABÜKSPOR9009228-26 0



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