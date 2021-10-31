Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 10. hafta mücadelesi 2 grupta oynanan maçlarla sona erdi.

1. Grup'ta Batman Petrolspor, 2. Grup'ta Bitexen Düzcespor haftayı ilk sırada noktaladı.

Ligde oynanan 10. hafta karşılaşmalarının ardından 2 grupta puan durumu şu şekilde oluştu:

1. Grup

OGBMAYAVPuan1.BATMAN PETROLSPOR1082015510262.ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR106311468213.FORMÜL ERBAASPOR105321174184.1954 KELKİT BELEDİYESPOR1044213103165.BELEDİYE KÜTAHYASPOR1044212102166.NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR1043318144157.BURSA YILDIRIM SPOR1035214113148.HENDEK SPOR103431495139.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ1034310731310.ÇATALCASPOR10334161421211.ARTVİN HOPASPOR10334141401212.FATSA BELEDİYESPOR1026245-11213.ELAZIĞSPOR103251420-61114.KAHTA 02 SPOR102441316-31015.BAŞKENT GÖZGÖZLER AKADEMİ FK10235512-7916.KARAMAN BELEDİYESPOR101541218-6817.BERGAMA BELEDİYESPOR10145914-5718.SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ101271329-1652. Grup

OGBMAYAVPuan1.BITEXEN DÜZCESPOR961214104192.İSKENDERUNSPOR953119910183.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR1053213112184.KUŞADASISPOR95221477175.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ944118144166.GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZ SPOR95131183167.YOMRA SPOR1043315141158.52 ORDUSPOR FK1036112111159.68 AKSARAY BELEDİYE SPOR104241314-11410.HARPUT DİBEK ELAZIĞ KARAKOÇAN FK9342111011311.ALTINDAĞ SPOR10343111101312.BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ALANYA KESTELSPOR10334141311213.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI FUTBOL KULÜBÜ92616511214.REDOKS DARICA GENÇLERBİRLİĞİ923412120915.BAYRAMPAŞA SPOR915346-2816.HACETTEPE SPOR10145812-4717.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR9144916-7718.ÇARŞAMBASPOR10136714-7619.KIZILCABÖLÜKSPOR10037721-143



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