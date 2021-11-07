Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 11. hafta mücadelesi tamamlandı.

1. Grup'ta Batman Petrolspor, 2. Grup'ta Bitexen Düzcespor ve 3. Grup'ta Fethiyespor liderliğini sürdürdü.

Ligde oynanan 11. hafta karşılaşmalarının ardından 3 grupta puan durumu şu şekilde oluştu:

1. Grup

OGBMAYAVP1.BATMAN PETROLSPOR1183017710272.ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR116321587213.FORMÜL ERBAASPOR116321477214.BELEDİYE KÜTAHYASPOR1154215105195.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR1153320155186.1954 KELKİT BELEDİYESPOR1145214113177.ARTVİN HOPASPOR1143418144158.ÇATALCASPOR1143418153159.BURSA YILDIRIMSPOR11362151231510.HENDEKSPOR11344151141311.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ11344101001312.FATSA BELEDİYESPOR1126346-21213.KAHTA 02 SPOR112541518-31114.KARAMAN BELEDİYESPOR112541318-51115.ELAZIĞSPOR113261423-91116.BERGAMA BELEDİYESPOR112451214-21017.BAŞKENT GÖZGÖZLER AKADEMİ FK11236516-11918.SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ111281332-1952. Grup

OGBMAYAVP1.BITEXEN DÜZCESPOR1071217107222.İSKENDERUNSPOR 1063121912213.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ1054119145194.YOMRASPOR1153316142185.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR1153313121186.KUŞADASISPOR105231596177.GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZSPOR105231293178.68 AKSARAY BELEDİYESPOR1152415150179.52 ORDUSPOR FK10361121111510.BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ALANYA KESTELSPOR11344151411311.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI FUTBOL KULÜBÜ 102717611312.HARPUT DİBEK ELAZIĞ KARAKOÇAN FK10343111101313.ALTINDAĞSPOR113441113-21314.REDOKS DARICA GENÇLERBİRLİĞİ10244141401015.BAYRAMPAŞASPOR1016357-2916.HACETTEPE11155913-4817.ÇARŞAMBASPOR11146815-7718.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR10145919-10719.KIZILCABÖLÜKSPOR11047923-1443. Grup

OGBMAYAVP1.FETHİYESPOR11812311417252.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR1164117314223.ESENLER EROKSPOR11632221210214.BELEDİYE DERİNCESPOR1155119613205.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR1154219109196.EDİRNESPOR115421156197.İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ1145212111178.AĞRI 1970 SPOR1152411110179.ORDUSPOR 1967 FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ S.K.11443171341610.ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ11434131211511.YEŞİLYURT D.Ç OFSPOR114341317-41512.GÜMÜŞHANESPOR113538801413.KARŞIYAKA11263111101214.MODAFEN112541315-21115.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 112451120-91016.MARDİN 1969 SPOR112361117-6917.CEYHANSPOR11038530-25318.KARDEMİR KARABÜKSPOR110011231-290



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