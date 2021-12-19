Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 1. ile 3. Grupta 17'nci ve ilk yarının son hafta maçları, 2. Grupta ise 18'inci hafta karşılaşmaları tamamlandı.

1. Grupta Batman Petrolspor, 2. Grupta Bitexen Düzcespor, 3. Grupta ise Fethiyespor liderliğini sürdürdü.

Ligde oynanan müsabakaların ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup:

OGBMAYAVP1.BATMAN PETROLSPOR171241281414402.BELEDİYE KÜTAHYASPOR17953311714323.ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR17944251213314.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR1794431229315.FORMÜL ERBAASPOR1785422139296.ARTVİN HOPASPOR1784523158287.1954 KELKİT BELEDİYESPOR1777320146288.BURSA YILDIRIMSPOR1768320173269.FATSA BELEDİYESPOR17575111102210.KARAMAN BELEDİYESPOR175661924-52111.ÇATALCASPOR17557202002012.OSMANİYESPOR FK175571415-12013.BERGAMA BELEDİYESPOR17476262241914.BAŞKENT GÖZGÖZLER AKADEMİ FK174581322-91715.HENDEKSPOR173771820-21616.KAHTA 02172781728-111317.ELAZIĞSPOR1734101733-161318.SANCAKTEPE FK1712141854-3652. Grup:

OGBMAYAVP1.BITEXEN DÜZCESPOR171133271512362.İSKENDERUNSPOR17953321616323.GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZSPOR1793524177304.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK1786330246305.68 AKSARAY BELEDİYESPOR1793526224306.KUŞADASISPOR1784524186287.52 ORDUSPOR1777323185288.ALTINDAĞSPOR1766517161249.YOMRASPOR17584191812310.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR186571723-62311.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI FK174941618-22112.BAYRAMPAŞASPOR17485151232013.BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ALANYA KESTELSPOR175482022-21914.HARPUT DİBEK ELAZIĞ KARAKOÇAN FK174671618-21815.REDOKS DARICA GENÇLERBİRLİĞİ174582025-51716.KIZILCABÖLÜKSPOR173772126-51617.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ173681530-151518.HACETTEPE172691223-111219.ÇARŞAMBASPOR171791225-13103. Grup:

OGBMAYAVP1.FETHİYESPOR171412391425432.ESENLER EROKSPOR171043371918343.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR1795322616324.EDİRNESPOR17845241410285.YEŞİLYURT D.Ç OFSPOR1784524213286.İÇEL İDMANYURDU1769217134277.BELEDİYE DERİNCESPOR17683221111268.ORDUSPOR 19671775530219269.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR17674251782510.AĞRI 1970177371518-32411.KARŞIYAKA17494191722112.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER17566151412113.ÇANKAYA FK175571718-12014.MARDİN 1969174671822-41815.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR174671725-81816.MODAFEN173771924-51617.CEYHANSPOR170413647-41418.KARDEMİR KARABÜKSPOR170116449-451



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