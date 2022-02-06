Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 1 ve 3. Grup'ta 21, 2. Grup'ta ise 24. hafta maçları tamamlanırken liderler değişmedi.

Ligde yapılan maçların ardından 1. Grup'ta Batman Petrolspor ve 2. Grup'ta İskenderunspor liderliğini sürdürdü. 3. Grup'ta ise Esenler Erokspor averajla Fethiyespor'un önünde liderliğe yükseldi.

Gruplara göre puan durumları şöyle:

- 1. Grup:

OGBMAYAVP1.BATMAN PETROL SPOR 211452351817472.NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR201244412417403.BELEDİYE KÜTAHYASPOR211164362016394.FORMÜL ERBAASPOR201064301713365.ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR201046281513346.1954 KELKİT BELEDİYESPOR2189423176337.BURSA YILDIRIM SPOR2189423212338.ARTVİN HOPASPOR19955261610329.CRIPTOSWAPS ÇATALCASPOR21858282352910.FATSA BELEDİYESPOR216871417-32611.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ20668181712412.BERGAMA BELEDİYESPOR20587302642313.KARAMAN BELEDİYESPOR205782231-92214.HENDEK SPOR204972122-12115.BAŞKENT GÖZGÖZLER AKADEMİ FK2045111533-181716.KAHTA 02 SPOR192982031-111517.ELAZIĞSPOR2035121837-191418.SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ2012171861-435- 2. Grup

OGBMAYAVP1.İSKENDERUNSPOR221453451926472.BITEXEN DÜZCESPOR211434321814453.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ221273402812434.GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZ SPOR21106529209365.52 ORDUSPOR FK21810327207346.KUŞADASISPOR2295828271327.KALECİK FUTBOL KULÜBÜ2287725241318.YOMRA SPOR2279622211309.68 AKSARAY BELEDİYE SPOR219392730-33010.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.226106232212811.BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ALANYA KESTELSPOR2275102527-22612.HARPUT DİBEK ELAZIĞ KARAKOÇAN FK2266102223-12413.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR2266102029-92414.BAYRAMPAŞA SPOR 214107181802215.KIZILCABÖLÜKSPOR2241082732-52216.ÇARŞAMBASPOR214891828-102017.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 2147102232-101918.HACETTEPE SPOR2247111627-111919.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR2146111839-2118- 3. Grup

OGBMAYAVP1.ESENLER EROKSPOR211443432023462.FETHİYESPOR211515421923463.ORDUSPOR 1967 211155392316384.İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ21910223167375.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR21106525916366.YEŞİLYURT D.Ç OFSPOR21106531247367.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR21885332013328.CRIPTOSWAPS EDİRNESPOR21957322012329.BELEDİYE DERİNCE SPOR2171042312113110.AĞRI 1970 SPOR21849232212811.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER 20686221752612.MARDİN 1969 SPOR216872325-22613.KARŞIYAKA214116232302314.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR205782729-22215.ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ205692025-52116.MODAFEN214892531-62017.CEYHAN SPOR210417868-60418.KARDEMİR KARABÜKSPOR200119564-591



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