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Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

20.02.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 1 ve 3. Grup'ta 23, 2. Grup'ta ise 26. hafta maçları tamamlanırken liderler değişmedi.

Ligde yapılan maçların ardından 1. Grup'ta Batman Petrolspor, 2. Grup'ta Bitexen Düzcespor ve 3. Grup'ta Esenler Erokspor liderliğini sürdürdü.

Gruplarda puan durumu şöyle:

- 1. Grup:

OGBMAYAVP1.BATMAN PETROLSPOR 231562371819512.BELEDİYE KÜTAHYASPOR231265412318423.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR221255442915414.FORMÜL ERBAASPOR221174331716405.ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR221246311615406.BURSA YILDIRIMSPOR23109426215397.ARTVİN HOPASPOR221075281612378.1954 KELKİT BELEDİYESPOR23910427207379.CRIPTOSWAPS ÇATALCASPOR231058322483510.FATSA BELEDİYESPOR236981418-42711.KARAMAN BELEDİYESPOR226882331-82612.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ226791819-12513.BERGAMA BELEDİYESPOR22589313012314.HENDEKSPOR2241172122-12315.KAHTA 02 SPOR2231092132-111916.BAŞKENT GÖZGÖZLER AKADEMİ FK2245131639-231717.ELAZIĞSPOR2235141940-211418.SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ2212191865-475- 2. Grup:

OGBMAYAVP1.BITEXEN DÜZCESPOR231634371819512.İSKENDERUNSPOR 241464482325483.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ241374423012464.52 ORDUSPOR FK2310103322111405.GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZSPOR23116632239396.68 AKSARAY BELEDİYESPOR23103102933-4337.BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ALANYA KESTELSPOR24951031283328.KALECİK FUTBOL KULÜBÜ248882728-1329.KUŞADASISPOR2495102933-43210.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI FUTBOL KULÜBÜ 247107252323111.YOMRASPOR247982326-33012.HARPUT DİBEK ELAZIĞ KARAKOÇAN FK2367102324-12513.KIZILCABÖLÜKSPOR2451092833-52514.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR2467112131-102515.BAYRAMPAŞA234127212102416.ÇARŞAMBASPOR2358101929-102317.HACETTEPE2458111727-102318.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 2257102332-92219.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ2347122145-2419- 3. Grup:

OGBMAYAVP1.ESENLER EROKSPOR231553452025502.FETHİYESPOR231616472225493.ORDUSPOR 1967 231355442420444.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR231175281117405.YEŞİLYURT D.Ç OFSPOR23117535278406.İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ23912223167397.BELEDİYE DERİNCESPOR238114251312358.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR23896352510339.CRIPTOSWAPS EDİRNESPOR239683424103310.AĞRI 1970 SPOR2394102728-13111.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 22778343042812.KARŞIYAKA235117272432613.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER 22688252232614.MODAFEN236892932-32615.MARDİN 1969 SPOR236892529-42616.ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ2266102429-52417.CEYHANSPOR230419873-65418.KARDEMİR KARABÜKSPOR220121571-661

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