Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig 1. Grup ve 3. Grup'ta 30'uncu, 2. Grup'ta ise 33. hafta maçları tamamlandı.

Ligde 1. Grup'ta Batman Petrolspor, 2. Grup'ta Bitexen Düzcespor, 3. Grup'ta ise Esenler Erokspor, liderlik koltuğunda oturmaya devam etti.

Maçların ardından gruplarda oluşan puan durumları şöyle:

- 1. Grup

OGBMAYAVP1.BATMAN PETROLSPOR 301983492326652.BELEDİYE KÜTAHYASPOR301686522923563.ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR301659412417534.BURSA YILDIRIMSPOR3014115362412535.FORMÜL ERBAASPOR3014106462521526.ARTVİN HOPASPOR301488402515507.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR301461050437488.CRIPTOSWAPS ÇATALCASPOR3012810402911449.BERGAMA BELEDİYESPOR3011910473894210.1954 KELKİT BELEDİYESPOR3010128363334211.FATSA BELEDİYESPOR3081392526-13712.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ30810122930-13413.HENDEKSPOR30614103032-23214.KAHTA 02 SPOR30614102836-83215.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ30710132842-143116.ELAZIĞSPOR3078153149-182917.BAŞKENT GÖZGÖZLER AKADEMİ FK3056191961-422118.SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ3014252179-587- 2. Grup

OGBMAYAVP1.BITEXEN DÜZCESPOR312146502723672.İSKENDERUNSPOR 311876603030613.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ311795543717604.52 ORDUSPOR FK311411643367535.68 AKSARAY BELEDİYESPOR311641144386526.BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ALANYA KESTELSPOR321291138317457.GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZSPOR311281137361448.KUŞADASISPOR31127123840-2439.BAYRAMPAŞA3191483625114110.KALECİK FUTBOL KULÜBÜ31118123638-24111.HARPUT DİBEK ELAZIĞ KARAKOÇAN FK3191111342953812.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ3181310313103713.YOMRASPOR32810142941-123414.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR3189143254-223315.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 31711132738-113216.KIZILCABÖLÜKSPOR32516113644-83117.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR32613132639-133118.HACETTEPE 31610152137-162819.ÇARŞAMBASPOR32610162647-2128- 3. Grup

OGBMAYAVP1.ESENLER EROKSPOR302064722448662.FETHİYESPOR301947612932613.İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ3015132371621584.ORDUSPOR 1967301767532924575.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR301497442024516.BELEDİYE DERİNCESPOR3013125442222517.YEŞİLYURT D.Ç OFSPOR301497503614518.CRIPTOSWAPS EDİRNESPOR3013611483216459.KARŞIYAKA3091474227154110.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR309129403463911.AĞRI 1970 SPOR3011613353413912.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR3091011393903713.ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ30107133439-53714.MARDİN 1969 SPOR3089133337-43315.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER30614102932-33216.MODAFEN30710133541-63117.CEYHANSPOR30042611110-99418.KARDEMİR KARABÜKSPOR3001297113-1061



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