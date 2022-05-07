Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig 1. ve 3. gruplarda 34'üncü ve son hafta, 2. Grup'ta 38'inci ve son hafta karşılaşmaları yapıldı.

Batman Petrolspor'un daha önce şampiyonluğunu ilan ettiği 1. Grup'ta Belediye Kütahyaspor, Bursa Yıldırımspor, Arnavutköy Belediyespor ve Artvin Hopaspor play-off'ta mücadele etme hakkı kazandı.

Bu grupta Sancaktepe FK, Başkent Gözgözler Akademi FK ve Hendekspor'un ardından küme düşen son takım Kahta 02 Spor oldu.

Bitexen Düzcespor'un daha önce şampiyonluğa ulaştığı 2. Grup'ta İskenderunspor, Alagöz Holding Iğdır FK, 68 Aksaray Belediyespor ve 52 Orduspor play-off mücadelesi verecek.

Bu grupta Hacettepe'nin ardından Çarşambaspor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor ve Kızılcabölükspor lige veda etti.

Esenler Erokspor'un daha önce şampiyon olduğu 3. Grup'ta ise Fethiyespor, İçel İdmanyurdu, Orduspor 1967 ve Yeşilyurt D.Ç. Ofspor play-off'ta mücadele edecek.

Bu grupta Kardemir Karabükspor, Ceyhanspor ve Modafen'in ardından küme düşen dördüncü takım Mardin 1969 Spor oldu.

Gruplarda şampiyonluğa ulaşan takımlarından doğrudan TFF 2. Lig'e yükseldiği 3. Lig'de her grupta birer takım daha play-off maçları sonunda bir üst lige çıkacak.

Ligde play-off heyecanı, 12-13 Mayıs'taki yarı final ilk maçlarıyla başlayacak ve 23-24 ve 25 Mayıs'taki finallerle tamamlanacak.

TFF 3. Lig'de son hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup:

TAKIMOGBMAYAVP1.BATMAN PETROLSPOR342284552926742.BELEDİYE KÜTAHYASPOR341996633231663.BURSA YILDIRIM SPOR3417116452718624.ARNAVUTKÖY BELEDİYESİSPOR3418511472918595.ARTVİN HOPASPOR341789452619596.FORMÜL ERBAASPOR34141010483315527.CRIPTOSWAPS ÇATALCASPOR3414812473215508.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR341481256533509.1954 KELKİT BELEDİYESPOR34121210414014810.BERGAMA BELEDİYESPOR34121012544774611.FATSA BELEDİYESPOR3491510323114212.KARAMAN FK341010143344-114013.OSMANİYESPOR341010143334-14014.ELAZIĞSPOR34109153651-153915.KAHTA 02 SPOR34815113942-33916.HENDEK SPOR34614143341-83217.BAŞKENT GÖZGÖZLER AKADEMİ FK3456232279-571818.SANCAKTEPE FK3434272887-5913Not: Başkent Gözgözler Akademi FK'nın 3 puanı silinmiştir.

2. Grup:

TAKIMOGBMAYAVP1.BITEXEN DÜZCESPOR362466593029782.İSKENDERUNSPOR362286723141743.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK362196643925724.68 AKSARAY BELEDİYESPOR361851349436595.52 ORDUSPOR361513848417586.BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ALANYA KESTELSPOR3616911463412577.KUŞADASISPOR36138154248-6478.GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZSPOR36138153946-7479.BAYRAMPAŞA36101511413384510.KALECİK FK36129154148-74511.HARPUT DİBEK ELAZIĞ KARAKOÇAN FK36101313403644312.YOMRASPOR361011153545-104113.SİİRT İL ÖZEL İDARE361011153857-194114.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI36914133339-64115.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ36814143346-133816.KIZILCABÖLÜKSPOR36716134151-103717.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR36715143144-133618.ÇARŞAMBASPOR36810183252-203419.HACETTEPE36710192445-21313. Grup:

TAKIMOGBMAYAVP1.ESENLER EROKSPOR342374842658762.FETHİYESPOR342068643430663.İÇEL İDMANYURDU3417152421824664.ORDUSPOR 1967341978663333645.YEŞİLYURT D.Ç OFSPOR341798654322606.BELEDİYE DERİNCESPOR3414155512823577.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR341699512922578.KARŞIYAKA3411167553421499.CRIPTOSWAPS EDİRNESPOR34139125036144810.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR34111112494274411.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR34101410463974412.AĞRI 1970 SPOR34126163943-44213.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER3491411393634114.ÇANKAYA FK34118153744-74115.MARDİN 1969 SPOR3491015424203716.MODAFEN34711163750-133217.KARDEMİR KARABÜKSPOR34113211126-115418.CEYHAN SPOR34043012137-1254

