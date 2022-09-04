Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de ilk haftanın perdesi kapandı.

Birinci Grup'ta Çatalcaspor, ikinci grupta Karaman FK ve üçüncü grupta 68 Aksaray Belediyespor birinci haftayı averajla lider tamamladı.

Ligde ilk hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup:

OGBMAYAv.Puan1.ÇATALCASPOR110020232.KARŞIYAKA110020233.BELEDİYE DERİNCESPOR110032134.YENİ MERSİN İDMANYURDU110021135.52 ORDUSPOR110010136.BELEDİYE KÜTAHYASPOR101022017.YOMRASPOR101022018.GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZSPOR101011019.KALECİK FK1010110110.1922 KONYASPOR1010000111.1954 KELKİT BELEDİYESPOR1010000112.ENTEGRE SOLAR ELAZIĞSPOR1010000113.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR1010000114.ESKİŞEHİRSPOR100123-1015.AMASYASPOR100112-1016.AĞRI 1970100101-1017.EDİRNESPOR100102-2018.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR100102-202. Grup:

OGBMAYAv.Puan1.KARAMAN FK110040432.KUŞADASISPOR110031233.ORDUSPOR 1967110020234.ALANYA KESTELSPOR110032135.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR110032136.EYNESİL BELEDİYESPOR110021137.BAYRAMPAŞA110010138.ELAZIĞ KARAKOÇAN FK101000019.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER1010000110.IĞDIR FK0000000011.BULVARSPOR100123-1012.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR100123-1013.ERGENE VELİMEŞESPOR100112-1014.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ100101-1015.YARDIMCIOĞLU SİGORTA KAHRAMANMARAŞSPOR100113-2016.YEŞİLYURT D.Ç OFSPOR100102-2017.TURGUTLUSPOR100104-403. Grup:

OGBMAYAv.Puan1.68 AKSARAY BELEDİYESPOR110032132.MUŞ 1984 MUŞSPOR110021133.BURSA YILDIRIMSPOR110010134.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA FK110010135.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI101011016.NİĞDE ANADOLU FK101011017.AKHİSARSPOR101000018.ARGUVAN BELEDİYESPOR101000019.ARTVİN HOPASPOR1010000110.BITEXEN SAPANCA GENÇLİKSPOR1010000111.EFELER 091010000112.ERBAASPOR1010000113.FATSA BELEDİYESPOR1010000114.KEPEZ BELEDİYESPOR1010000115.OSMANİYESPOR100123-1016.BERGAMA BELEDİYESPOR100112-1017.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR100101-1018.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ100101-10



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