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Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

16.10.2022 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligde 7. hafta müsabakaları sonucunda 1. Grup'ta Yeni Mersin İdmanyurdu ile 2. Grup'ta Karaman FK liderliğini sürdürürken, 3. Grup'ta Güneş Holding Çankaya FK zirveye yerleşti

İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 7. hafta maçları tamamlandı.

Müsabakalar sonucunda 1. Grup'ta Yeni Mersin İdmanyurdu ile 2. Grup'ta Karaman FK liderliğini sürdürürken, 3. Grup'ta Güneş Holding Çankaya FK zirveye yerleşti.

Ligde 7. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup:

OGBMAYAVP1.YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL76011046182.52 ORDUSPOR FK74121165133.KARŞIYAKA7412954134.BC GROUP AĞRI 1970 SPOR7412862135.BELEDİYE KÜTAHYASPOR73311055126.HACETTEPE 1945 SPOR KULÜBÜ73311183127.BELEDİYE DERİNCESPOR7331880128.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR7241734109.ÇATALCASPOR73138531010.ENTEGRE SOLAR ELAZIĞSPOR731369-31011.GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZSPOR7151541812.1954 KELKİT BELEDİYESPOR7151550813.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR722368-2814.1922 KONYASPOR7214710-3715.EDİRNESPOR7205610-4616.YOMRASPOR712448-4517.AMASYASPOR FUTBOL KULÜBÜ7124410-6518.ESKİŞEHİRSPOR7016718-1112. Grup:

OGBMAYAVP1.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ761016313192.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR74301248153.KUŞADASISPOR74211091144.AMBERÇAY EYNESİL BELEDİYESPOR7331651125.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ63211037116.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR6321862117.TURGUTLUSPOR631211101108.ORDUSPOR 1967631267-1109.BULVARSPOR7223990810.BAYRAMPAŞA722347-3811.ERGENE VELİMEŞESPOR621389-1712.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR620478-1613.YEŞİLYURT D.Ç OFSPOR7124710-3514.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER A.Ş.704337-4415.YARDIMCIOĞLU SİGORTA KAHRAMANMARAŞ SPOR 704337-4416.23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ7115616-10417.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 6033410-633. Grup:

OGBMAYAVP1.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ74301248152.MUŞ 1984 MUŞSPOR7430734153.KEPEZ BELEDİYESPOR7421945144.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ73311266125.68 AKSARAY BELEDİYESPOR7331871126.BURSA YILDIRIMSPOR7241532107.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ7232109198.FATSA BELEDİYESPOR7151106489.EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ7151972810.AKHİSARSPOR7151660811.MALATYA ARGUVANSPOR KULÜBÜ7151440812.BITEXEN SAPANCA GENÇLİKSPOR714245-1713.BERGAMA BELEDİYESPOR714257-2714.MERKÜR HOLDİNG ERBAASPOR7214712-5715.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR713379-2616.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR705225-3517.ARTVİN HOPASPOR7034312-9318.NİĞDE ANADOLU FK7034213-113

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